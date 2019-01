POUR SUIVRE LE TAUX D’AVANCEMENT DES TRAVAUX : L’AADL lance une nouvelle application

Les souscripteurs au programme AADL peuvent désormais suivre le taux d’avancement des travaux de réalisation de leurs logements à travers une nouvelle application effective à partir de ce mardi 22 janvier 2019. Il s’agit d’un nouveau système pour voir l’avancée des travaux de son logement directement sur son Smartphone. Cette annonce a été faite hier, par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville M. Abdelwahid Temmar en marge, des assises nationales du Tourisme organisée au palais des expositions, Pins maritimes à Alger. Cette application permet, selon le ministre, aux souscripteurs au programme AADL2 de consulter leurs dossiers et connaitre toutes les informations concernant les projets de logements AADL, surtout en ce qui concerne, les délais de réalisation et de livraisons de logements.