POUR SA MAUVAISE QUALITE D'EAU : La plage artificielle des Falaises d’Oran fermée

En raison de la mauvaise qualité de l’eau, qui, sur la base d'un rapport émanant de la direction de l’environnement, concernant l’état des plages, la direction de la Santé de la wilaya a suggéré au wali la fermeture de la plage des Falaises à cause de sa mauvaise qualité d’eau. Actuellement les autorités locales sont à pied d’œuvre pour la préparation de l’ouverture graduelle des plages, et ce, conformément aux directives du gouvernement. Cependant, la plage artificielle des Falaises appelée communément « Les Genets » ne figurera pas dans la liste des plages autorisées à la baignade, et ce, suite à une décision du wali, a-t-on appris, ce mercredi, d’une source bien informée au niveau de la wilaya d’Oran. Le wali d’Oran, M. Abdelkader Djellaoui, a décidé de garder la plage artificielle de la commune d’Oran fermée, conformément aux directives relatives à la préparation de l’ouverture progressive des plages aux vacanciers, et afin d’assurer la sécurité et la sûreté des citoyens pendant cette période, et après la suggestion du directeur de la santé et de l’environnement, une décision a été prise par la wilaya d’Oran, aujourd’hui, concernant la fermeture de la plage artificielle Les Falaises appelée Les Genets dans la commune d’Oran, tout en empêchant la baignade et le camping à la plage », a précisé la même source. Cette décision a été prise dans le cadre de la prévention et la préservation de la santé publique, a-t-on indiqué de même source en expliquant qu’en la conjoncture actuelle caractérisée par la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus, il est indispensable d’éviter toutes mauvaises conditions pouvant entraver le bon déroulement de la saison estivale qui ne fait que commencer. Notons que la wilaya d’Oran à l’instar de toutes les régions côtières du pays s’apprête à l’ouverture graduelle des plages à la baignade, décidée lors de la réunion du Haut Conseil de Sécurité, organisée dimanche dernier et présidée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, consacré à l’évaluation de la situation dans le pays à la lumière des récents développements concernant la pandémie du Covid-19.Ouverture des plages : une feuille de route est en cours d’élaboration.