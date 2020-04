POUR METTRE UN FREIN A LA PROPAGATION DU COVID19 A ORAN : Mise en place de comités de veille des quartiers

Plusieurs habitants ont salué cette initiative et beaucoup ont souhaité l’élargissement de la tranche horaire. Houaria , enseignante, rencontrée dans un commerce de proximité, a salué les efforts fournis au niveau de la wilaya pour limiter la propagation du virus Covid-19. « Soyons vigilants et observons tous le confinement pour endiguer cette maladie », a-t-elle dit. Amel qui exerce une fonction libérale à Arzew , a exprimé son inquiétude face à cette pandémie. En confinement total depuis plusieurs jours, elle a ajouté « je pense qu’il sera préférable de généraliser cette mesure à l’ensemble du territoire national et aussi de revoir la tranche horaire pour un confinement à partir de l’après midi, par exemple 13H00 jusqu’au lendemain 7H00″, a-t-elle ajouté en observant qu’à Arzew les gens sortent généralement la matinée pour faire leurs courses ». Pour Belkheir , retraité habitant la ville de Bethioua, « cette mesure de confinement partiel est à saluer, mais il aurait été préférable d’étendre sa durée au-delà de la tranche arrêtée par les autorités, déjà que les gens ne sortent pas vraiment le soir durant cette pandémie. L’hygiène sous toutes ses formes, avec le confinement sont les meilleurs moyens de lutte contre le coronavirus », a-t-il insisté. Les patrouilles de la police et de la gendarmerie qui ont sillonné les quartiers et villages au chef-lieu de wilaya et dans d’autres localités durant cette période de confinement en lançant via mégaphone, des appels à observer le confinement, ont salué la large adhésion des habitants à cette mesure. »Au premier jour de l’application du confinement partiel, nous avons constaté une large adhésion des citoyens », a-t-on appris du groupement d'Oran de la gendarmerie nationale. Certains, il s’agit notamment des automobilistes qui sont arrivés à Oran d’autres wilayas, ne l’ont pas respectés par « ignorance », de son entrée en vigueur. De son côté la sûreté de wilaya a indiqué dans un communiqué que « suite à l’instauration à compter du samedi 28 mars 2020, du confinement partiel à travers l’ensemble du territoire de la wilaya, toutes les dispositions nécessaires pour sa mise en application ont été prises, entre autres, la sensibilisation de la population au respect de cette mesure, qui a reçu pour le premier jour, un large écho ».