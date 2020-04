POUR LES ABONNES DE BLIDA : Aucune coupure d'internet jusqu'au 19 avril

Algérie Télécom a annoncé qu'aucune coupure d'internet ne sera effectuée sur les lignes téléphoniques et abonnements internet jusqu'au 19 avril prochain de ses abonnés de la wilaya de Blida, suite au prolongement de la période de confinement total de la population à cause du coronavirus. "Faisant suite au prolongement de la période de confinement total au niveau de la wilaya de Blida, Algérie télécom rassure son aimable clientèle, qu'aucune coupure ne sera effectuée sur leurs lignes téléphoniques et abonnements internet jusqu'au 19 avril 2020", indique un communiqué de cet opérateur public. Algérie Télécom a annoncé également que ses clients, à travers le territoire national, bénéficieront des avantages suivants : Accès illimité à internet avec un débit réduit, après épuisement du quota initial pour les offres de rechargement Idoom 4G LTE. -Pour les abonnés Idoom ADSL et Idoom Fibre, une avance de 96 heures de connexion, soit 4 jours au lieu de 36h pour le service Idoomly. Algérie Télécom a réitéré "son engagement à la sécurité et le confort de ses clients, qui est au cœur de ses préoccupations", rappelant que le site web : www.algerietelecom.dz, ou ses réseaux sociaux sont disponibles de même que ses web conseillers pour répondre aux préoccupations et aux demandes d'informations de ses abonnés.