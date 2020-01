POUR L’AGRESSION D’UNE FAMILLE A RAS EL-MA (SIDI BEL ABBES ) : 6 personnes placées sous mandat de dépôt

Les éléments de la Sûreté de daïra de Ras El-Ma, 95 km au sud ouest de Sidi Bel Abbès, viennent de procéder à l'arrestation de 6 individus dont 5 originaires de la wilaya d'Oran, âgés de 25 à 45 ans et ce, pour agression, à l'arme blanche, d'une famille, a rapporté un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques. Les éléments des forces de police, ont donc réussi à démanteler cette bande criminelle, suite à une enquête minutieuse et l'exploitation impeccable de renseignements, selon le communiqué. Présentés par devant le procureur près le tribunal, les 6 malfrats ont été placés sous mandat de dépôt.