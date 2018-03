POUR L’ACHAT DE TAPIS POUR LA MOSQUEE ‘’EL HOUDA’’ A TIARET : Le groupe Tahkout offre 330 millions de cts

Ce lundi 19 mars 2018, "Réflexion" et en exclusivité a rencontré certains membres de l’association religieuse de la mosquée "el-houda" de la cité populeuse et populaire "Oued-Tolba" au niveau de la direction des affaires religieuses et des wakfs et lesquels étaient accompagnés de représentants de la société "Tapidor" venus essentiellement pour remettre des factures concernant le grand tapis destiné à la mosquée et dont le prix a été fixé à 330 millions de cts et combien fut grande la fierté des membres de l’ association d’apprendre que le groupe "Tahkout" a été fidèle à ses promesses de venir en aide à cette mosquée et à ce titre, le directeur des affaires religieuses a tenu à saluer aussi, les grands efforts déployés par le staff du journal "Réflexion" qui a relaté les escales de la mosquée et a pu sensibiliser les décideurs autour de toutes les préoccupations des fidèles de cette mosquée. Pour rappel, le wali Bentouati a auparavant signé une autorisation de collecte qui a valu une collecte à l’adresse de cette mosquée, estimée à 360 millions de cts et qu’un bénévole s’est engagé à construire une habitation pour l’imam qui pour le moment est pris en charge par une location d’un logement.