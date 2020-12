POUR INFRACTION AU CONFINEMENT : Vers la fermeture de 20 locaux commerciaux à Mostaganem

En application du dispositif visant à intensifier les contrôles des activités commerciales et la qualité des différents produits, les agents de la direction de commerce de la wilaya de Mostaganem ont enregistré 297 interventions depuis le début des mesures de confinement établies le 2 décembre à la wilaya de Mostaganem. Selon le chef de service du suivi du marché, M. Ghali Sid Ahmed, cette opération a conduit à l'enregistrement de 37 infractions indiquant que la direction du commerce prévoit la fermeture de 20 locaux commerciaux pour non-respect des horaires de confinement. Notons que des décisions dissuasives seront prises contre les commerçants qui ne respectent pas les horaires et les mesures de prévention. Le même interlocuteur a appelé les commerçants à respecter les horaires de confinement. A cela s'ajoute l'organisation des files d’attentes en dehors du lieu de vente couvert en mettant des cordons ou rubans de sécurité accompagnés d’écriteaux invitant la clientèle au respect de cette consigne, de limiter l’accès à l’enceinte commerciale uniquement à deux ou trois personnes à la fois et au maximum, de mettre à la disposition des clients du gel hydro-alcoolique, mettre en place une solution pour désinfecter la monnaie et pulvériser les billets, se protéger par un masque de protection et/ou une bavette même de fabrication artisanale, assurer un entretien régulier des surfaces et objets touchés ou manipulés par les clients et de disposer de containers pour la collecte des déchets spécifiques (masques, gants mouchoirs, lingettes).