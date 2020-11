POUR FORAGE ILLICITE A MEDRISSA (TIARET) : Un fellah arrêté et un ressortissant syrien en fuite

Agissant sur informations, les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Medrissa, à 70 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret ,se sont déplacés à la région de Tafraoua, relevant du chef-lieu de commune de Medrissa ,et ont découvert une sondeuse-foreuse ,appelée communément "Degaga"(machine à percussion ,généralement propriété de kurdes et de syriens), tout près d'un puits en cours de fonçage et ce sans quelconque autorisation, lit-on dans un communiqué de presse, adressé à notre rédaction, par les services de communication, relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret. Le communiqué précise que le fellah B.A, 56 ans a été arrêté et que le propriétaire de la "Degaga", le dénommé K.A, âgé de 47 ans, résident à Sougueur, et de nationalité Syrienne, à la vue des gendarmes a pris la fuite et s'est évaporé dans la nature. Pour rappel, le matériel saisi a été déposé au parc de la commune de Medrissa.