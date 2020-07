POUR AVOIR INSULTE LES MEDECINS DE GARDE DU CHU ORAN : La chanteuse Sihem ‘’Japonia’’ écrouée

Le juge d’instruction prés le tribunal de la cité Djamel d’Oran a ordonné durant la journée du 14 juillet du mois en cours, un mandat de dépôt contre la chanteuse de rai connu sous le nom de « Siham Japonia ».Selon des sources concordantes , la chanteuse a été accusée de diffusion non autorisée d’images, harcèlement des employés dans l’exercice de leurs fonctions, insultes, diffamation suivis de diffusion d'une vidéo des faits dans les réseaux sociaux et atteinte aux symboles de la révolution. Pour rappel, la chanteuse a comparu devant les services de sécurité puis la justice pour enquêter sur elle dans l’affaire portée contre sa personne par deux médecins et la direction de l’hôpital d’Oran concernant la publication d’une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux montrant cette dernière se déchaînant sur le personnel médical.