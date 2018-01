PORT DE MOSTAGANEM : Saisie de chocolat, de fromage et de yaourt

Un véhicule de marque ‘’Partner’’ a été arrêté à quelques centaines de mètres de l’entrée ‘’Sud’’ du port commercial de Mostaganem, par les éléments de la BRI (Brigade de Recherches et d’Intervention). Ces derniers ont découvert à son bord, plus de 3400 unités de chocolat, 319 pots de yaourt et plus de 650 boites de fromage de diverses marques, importés d’Espagne.

Les éléments de la brigade de recherches et d’intervention, relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mostaganem, sont parvenus à saisir une quantité importante de denrées alimentaires, provenant du port de Valence (Espagne), ayant transité par le port commercial de Mostaganem. Les faits de cette affaire remontent à la date du 15 du mois en cours, à 11 heures du matin au quartier ‘’Le Plateau’’, situé au voisinage de l’entrée ‘’sud’’ du port cité où la brigade a été destinataire d’informations, citant qu’une bande d’individus, originaires d’Oran, importe frauduleusement des produits alimentaires d’Espagne. Tendant un traquenard durant une quinzaine de jours, les policiers ont fini par arrêter un véhicule de marque ‘’Partner’’,immatriculé à Oran, chargé de divers produits alimentaires, dont plus de 3400 unités de chocolat, de 319 pots de yaourt et plus de 650 boites de fromage, de diverses marques. L’affaire en question, a vu l’implication de trois personnes, dont l’âge varie de 35 à 50 ans, tous originaires de la wilaya d’Oran. Les produits et le véhicule, frappés de saisie, ont été mis à la disposition de l’administration des douanes de Mostaganem. Quant aux mis en cause, ils ont fait l’objet de poursuites judiciaires, pour être présentés à la justice.