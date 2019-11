PORT D’ORAN : 5 syndicalistes agressés à l’arme blanche par un agent

Cinq blessés dont le secrétaire général de la section syndicale des employés du port d’Oran se trouvent dans un état de santé critique. Tel est le bilan d’une agression inédite perpétrée par un employé du port d’Oran en s’introduisant, en furie, dans le bureau syndical du port d’Oran pour s’expliquer sur le fait que ce dernier n’a pas bénéficié d’un crédit qu’il a sollicité dans le cadre des œuvres sociales. L’agresseur n’a pas trop tardé pour «faire valoir sa doléance en privilégiant le recours à la violence » en utilisant une arme blanche, une grande épée qu’il a sortie et commencé à s’attaquer aux présents dans le bureau de la section syndicale blessant gravement le secrétaire général de cette instance locale l’envoyant droit à la salle de réanimation et plusieurs autres ayant tenté de neutraliser l'agresseur. Le refus de la section syndicale d’une demande de prêt serait la cause de cette attaque. Selon nos sources, après avoir consulté son compte bancaire, le mis en cause s’est aperçu que le montant sollicité n’avait pas été transféré donc non accordé. Pris d’une rage folle, l’employé ira directement se munir d’une épée pour s’attaquer à tous ceux qui se trouvaient sur son chemin au niveau des bureaux de la section syndicale. Le secrétaire général gravement blessé, se trouve actuellement en soins intensifs. Son pronostic vital serait sérieusement engagé. Une fois alertés, les services de sécurité ont arrêté le mis en cause, qui sera traduit bientôt devant le magistrat instructeur près le tribunal de la Cité Djamel pour les chefs d'inculpation de coups et blessures volontaires.