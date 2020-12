POMME DE TERRE ARRIERE-SAISON : Une récolte de plus de 372000 qx attendue à Mostaganem

Jusqu'à la semaine écoulée ,1563 hectares de pommes de terres « d’arrière-saison »ont été récoltés, selon les déclarations de M. Abdelkader Ghanem, chef de service des statistiques auprès de la Direction des services agricoles de la wilaya de Mostaganem (DSA).Ce dernier a révélé que la superficie totale plantée en cette pomme de terre d’arrière saison représente un total de 3500 hectares comme objectif de récole, au niveau des zones de prédilection pour cette spéculation. Il a précisé que l’on s’attend à une récolte représentant 372.120 quintaux sur la base d’un rendement escompté de 240 qx /hectare, considéré comme satisfaisant même en qualité car la production de cette année en pomme de terre d’arrière-saison n’a pas souffert de maladies. Selon ce responsable, actuellement et en parallèle avec la récolte en question, se poursuivent également les opérations de plantation de la pomme de terre de saison et de primeur avec 175 hectares de plantés dont 25 hectares avec de la pomme de terre de semence locale produite au niveau de la wilaya de Annaba et le reste, 150 hectares, réalisés avec de la semence d’importation. Actuellement, devait préciser M. A. Ghanem, au total, 47 hectares ont été plantés avec de la semence de pomme de terre importée et 25 hectares avec de la semence de production nationale au cours de cette période, pour la campagne agricole 2020-2021, atteignant ainsi les 200 hectares.