POINT DE LA SITUATION COVID-19 A MOSTAGANEM : Le wali rassure les citoyens

Dans un entretien accordé à la radio locale de Mostaganem, le wali Abdessamie Saïdoune ,a déclaré que, deux (02) seuls cas de décès ont été enregistrés à Mostaganem dont le premier est celui d'une femme qui a un problème de dysfonctionnement rénal au niveau de la dialyse et qui était très malade tandis que le deuxième ,est celui d'un homme atteint de d'un cancer. Le seul cas suspect du coronavirus est actuellement en observation médicale confiné au niveau de l'hôpital de Mostaganem, a-t-il indiqué .Dans le même registre et sur un autre volet, il a précisé à l'intention des citoyens, qu’il les rassure que les personnes qui sont confinées au niveau des hôtels, aucune d'elles ne présente de symptômes de la maladie. Il a indiqué en outre, que d'ici jeudi, la deuxième semaine bouclera la période de 14 jours d'isolation sanitaire des voyageurs qui sont arrivés de Marseille et de Lyon. Et vendredi prochain, la quatorzaine sera également bouclée pour ce qui concerne les voyageurs ,venus par avion de la grande Bretagne .Pour conclure, il a précisé que toutes les personnes en confinement sanitaire de 14 jours, sont actuellement en bonne et parfaite santé, tout en étant sous surveillance ,encadrés par un staff médical. Sur ce, considérant qu'il n'y a aucun cas préoccupant jusqu'à présent, il a déclaré sur une note de sérénité que la situation est satisfaisante, sans aucune inquiétude.