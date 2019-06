PLUS D’UNE VINGTAINE D’EMPLOYES IMPLIQUES : Un scandale ‘’éclate’’ à la CNR de Tissemsilt

Plus d’une vingtaine d’employés de la direction de la caisse nationale des retraites de la wilaya de Tissemsilt ont été arrêtés dernierement et viennent de comparaitre ce mardi 11 Juin 2019, ainsi que d’autres individus liés à cette affaire. Ces accusés impliqués ont été presentés au devant du tribunal de Tissemsilt pour répondre des délits d’une possible implication dans des combines et donc de non-respect à la réglementation et de falsification de dossiers de base en contradiction avec la loi. Notons à ce sujet que cet épineux dossier avait été traité par la brigade économique et financière il y a quelques mois. Au cours de l’audience de ces personnes impliquées dans cette affaire, par le juge instructeur, il s’est avéré qu’en plus de ces délits, il a été constaté que des cotisations fictives ont été établies et d’autres ont été simplement gonflées dans le but d’en bénéficier. En somme, l’affaire qui n’a divulgué que son premier chapitre promet de graves révélations dans les prochains jours.