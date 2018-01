PLUS D’UN MILLIARD DETOURNE AU TRESOR PUBLIC : Des chefs de service, un receveur et un entrepreneur impliqués

Les éléments de la police judiciaire de la brigade économique et financière, relevant de la sureté de wilaya de Mostaganem, ont présenté au-devant du procureur de la République auprès du tribunal de Mostaganem, 09 individus impliqués dans une affaire de détournement de deniers publics en date du 12 Janvier de l’année en cours. Cette affaire a été élucidée, suite à une instruction du procureur de la République, portant sur l’ouverture d’une enquête touchant au détournement de deniers publics auprès du trésor public. Les premiers éléments de l’enquête lancée par la police judiciaire ont permis de révéler l’existence d’un trou financier, estimé à plus d’un milliard de centimes, et l’arrestation des personnes impliquées dans cette grave affaire de détournement de deniers publics. Le reste de l’enquête a permis de découvrir que l’un des employés du trésor public a falsifié délibérément un document officiel, en recourant au changement du nom de l’un des entrepreneurs, en l’exonérant de toutes les redevances dues au trésor public, et lui remettant le reste de son argent. L’affaire a vu l’implication de 04 employés occupant divers postes au trésor public de Mostaganem, dont des chefs de service, et un receveur du centre de proximité des impôts de l’une des daïras de la wilaya, et un entrepreneur. Pour les chefs d’inculpation de falsification de documents officiels, de l’utilisation d’écrits administratifs falsifiés, détournement de deniers publics, négligence professionnelle ayant causé le détournement de fonds publics, le mauvais usage de la fonction, l’attribution d’un document administratif sans le moindre droit, le bénéfice illégal d’un document administratif et le vol. Les mis en cause furent présentés par devant le procureur de la République auprès du tribunal de Mostaganem, qui a transféré le dossier au juge d’instruction qui a ordonné leur mise sous mandat de dépôt.