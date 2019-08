PLAGE ‘’SONAGHTER’’ : Echouage d’un dauphin

L’équipe de la protection civile a trouvé dans l’après midi de mardi 13 août 2019, un dauphin mort sur la côte du Chélif à la plage de ‘’Sonaghter’’ à un kilomètre de la plage portant des blessures profondes sur son corps. Ce poisson volumineux est une femelle de la famille ‘’ dauphin de risso ‘’. Elle est d’une longueur de 310 cm et d’une largeur de 90 cm et d’un poids de près de 300 kg. Ce cétacé est caractérisé par un front bombé, d’une face arrondie et d’un bec très court ou museau très court. Le mammifère présentait différentes blessures dues, sans aucun doute, au contact des hélices des embarcations. Par ailleurs, l'on nous signale que le mammifère en question a été enfoui sous la terre non loin de la plage. L’animal en question a été enterré dans un endroit isolé pour la préservation du milieu écologique en présence, des gardes côtes, de la gendarmerie nationale, du commissariat national du littoral et de la commune de Mostaganem pour éviter toute contamination selon les normes de la préservation de l'environnement. Signalons que plusieurs mammifères marins ont échoué au large de Mostaganem l'année en cours. Il est à rappeler que les années précédentes, plusieurs types de mammifères marins (phoques, cétacés et dauphins) ont échoué sur la côte mostaganémoise.