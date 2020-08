PERTURBATIONS DANS LA DISTRIBUTION EN EAU : L’ADE de Mostaganem s’explique et informe

Dans un communiqué publié avant-hier, l’Unité Algérienne des 'Eaux de Mostaganem (ADE), informe ses clients que la fluctuation de l'approvisionnement en eau potable connait par moments des fluctuations et que cela est du aux coupures de courant électrique dans les stations de pompage de « Hchem » et de « Dahra » et ce, en raison des travaux programmés par la société de distribution de l’électricité et du gaz de Mostaganem. Ainsi, l’ADE indique que l’alimentation en eau potable sur son réseau de distribution sera interrompue à compter du 08 août 2020, jusqu’à l’achèvement des travaux en question. Elle indique que les communes concernées par cette coupure sont : Ain-Tèdeles, Sour, Sidi Belattar, Oued El-Kheir ,Kheireddine, Ain Boudinar, Sidi Ali, Ouled Maâllah, Tazgaït, Sidi Lakhdar , Hadjadj, Benabdelmalek Ramadane. Des zones et quartiers de la commune de Mostaganem sont aussi concernés par l’interruption de l’eau, à savoir: les Cités de Kharrouba, Hchem, 152 logements, 40 logements (APC), Amara Hamida, Abane Ramadane, Debdaba,160 logements, Djebli Mohamed, Moucheté, Zone de stockage, Logements sociaux Garabou, 80 logements de Arsa, logements adjacents à la mosquée Boukhaddia, 395 logements de Hourria. Consciente des désagréments occasionnés par ces coupures d’eau, l’ADE présente ses excuses à ses clients et les informe que la distribution reviendra à son état normal dès que les travaux se termineront et que les réservoirs seront remplis. Les citoyens ont ras le bol des coupures d’eau intempestives qui les surprennent en ces moments de chaleurs souvent caniculaires sans qu’il puisse pouvoir prendre leurs précautions avec quelques réserves. Avec la nécessité d’assurer une bonne hygiène indispensable dans les mesures préventives contre la propagation du coronavirus cette fois, l’Entreprise ADE de Mostaganem, a pris ses devant pour avertir les citoyens de l’imminente coupure de la distribution en eau, indépendante de sa volonté. Néanmoins, cet avertissement a été publié un peu tard, perdant de son opportunité et beaucoup estime qu’il est convenable de lancer l’alerte, au moins avec une marge de temps, de 48 heures et d’assurer une large diffusion de leur message.