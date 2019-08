PERSISTANTE PENURIE D’EAU A SIDI BEL ABBES : Les citoyens de plus en plus inquiets

Malgré les engagements des responsables de l’ADE à garantir à la population locale une disponibilité permanente en matière d’eau potable durant la fête religieuse , pour éviter toutes les difficultés aux usagers, des centaines d'habitants sont restés privés du liquide précieux et du droit absolu à son accès comme c'est le cas des cités Benhamouda, El Quods, Raf Raf, Mimosa, et Belhadj.Les habitants du quartier de Sidi Ameur eux, ont lancé des appels aux autorités locales pour une éventuelle résolution du problème et un approvisionnement satisfaisant en la matière. "Le liquide vital, diront certains représentants de quartiers, n’a pas coulé dans les robinets depuis plusieurs semaines, une situation qui ne suscite que déception et inquiétude''. "Nous ne cessons d'exprimer notre colère et notre désarroi, ajoutent d'autres chefs de familles, en dépit des promesses de l’ADE quant à la mobilisation des camions citernes permettant de nous en approvisionner et des engagements de la Direction inhérents à l'amélioration de la situation. ....Néanmoins, ''Dar Loukmane’’ demeure telle qu'elle.