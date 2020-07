PENSIONS DE RETRAITE : Le nouveau calendrier de versement fixé

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, accompagné du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Acheur Youcef Chawki, a signé l’accord entre Algérie Poste et la Caisse nationale de Retraite (CNR), en vue de fixer un nouveau calendrier qui permettrait de répartir sur plusieurs jours la date des versements des retraites, a indiqué ce lundi 13 juillet 2020, le ministère dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Cet accord vise à assurer une régulation optimale des opérations d’arrivée des retraités dans les bureaux de poste afin de retirer leurs pensions, ainsi que d’assurer une protection maximale à cette catégorie, notamment face à la propagation de l’épidémie mondiale, indique le même communiqué. L’accord prévoit l’actualisation des dates de 4 catégories de retraités. Le nouveau calendrier a été fixé comme suit : La première catégorie de retraités qui retirent leur pension à savoir le 20 du mois, sera dorénavant reprogrammée du 18 au 20 de chaque mois. La deuxième catégorie qui perçoit ses pensions le 22 du mois, percevront leurs pensions du 19 au 22 de chaque mois. La troisième catégorie de retraités qui perçoivent leurs pensions le 24 du mois, sera reprogrammée du 20 au 24 de chaque mois. Et enfin, la quatrième catégorie qui perçoit sa pension le 26 du mois, sera reprogrammée du 22 au 26 de chaque mois.