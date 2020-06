PENETRANTE AUTOROUTIERE DE MOSTAGANEM : Le wali sur le chantier de la voie express

Au cours de l’après midi de la journée du lundi, 29 juin 2020, le wali Abdessamie Saïdoun, accompagné du Président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), a effectué une visite d’inspection et de travail qui l’a mené au niveau des lieux du projet en cours d’achèvement et mise en place de la pénétrante de Mostaganem, sur l'autoroute Est-Ouest, a-t-on appris. En effet, après avoir enregistré une certaine lenteur, ledit projet fait désormais l’objet d’un suivi et d’une attention personnelle de la part du wali et semble connaitre enfin des progrès dans la réalisation des travaux, dans la partie qui revient à la wilaya de Mostaganem jusqu’à la jonction avec celle de la wilaya de Relizane. Au stade actuel, il ne reste à réaliser que 4,6 kilomètres de longueur pour terminer les travaux d’achèvement qui devraient se terminer pendant les prochains jours .Il est à noter que, dans le but de rassurer les citoyens de la commune de Oued El Kheir et de ses environs, les travaux du projet d’échangeur ; reliant leur commune et le port commenceront dès que les formalités de procédures administratives relatives aux expropriations de terrains de passage de l’ouvrage, pour cause d'utilité publique par la Direction des travaux publics de l'Etat, seront clôturés .Dans ce contexte, M. Abdessamie Saïdoun a demandé aux responsables concernés de renforcer le chantier des travaux de réalisation en moyens matériels et humains afin d’achever le projet en question afin qu’il puisse être achevé et réceptionné dans les délais qui lui sont impartis .Le wali a notamment incité les responsables de son exécutif à prendre toutes les mesures nécessaires permettant d’accélérer le taux d’avancement des procédures administratives concernant les terrains d’assiette du projet d’échangeur à réaliser au niveau de la commune de Oued el Kheir.