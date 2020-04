PAIEMENT DES FONCTIONNAIRES : Algérie poste annonce des mesures préventives

En prévision des virements de salaires des employés de la fonction publique, Algérie Poste a annoncé, dans un communiqué, avoir mis en place des mesures préventives supplémentaires de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19). Ces mesures ont été mises place pour « assurer les retraits des salaires de leurs fonctionnaires sans avoir à se déplacer massivement au niveau des bureaux de poste ». Première mesure : Paiement par vaguemestre nominativement désigné par l’organisme administratif. Cette opération permet à chaque organisme ou administration publique de mandater un « vaguemestre » qui sera chargé d’exécuter au niveau du bureau de poste assigné, les opérations de retraits pour le compte d’une liste des fonctionnaires préalablement établie. Ainsi, les organismes, collectivités locales et administrations publiques au niveau des Wilaya, Daïra et Communes peuvent prendre contact avec la Direction de l’Unité de Wilaya ou les bureaux de poste de leur localité pour définir les modalités d’accréditation et de paiement par le vaguemestre désigné. Deuxième mesure : Prise en charge du paiement des salariés dans une structure appartenant à l’organisme administratif. Le personnel d’Algérie Poste est prêt à se déplacer au niveau des organismes, collectivités locales et administrations publiques pour exécuter les opérations de retraits dans les mêmes conditions que celles appliquées dans les guichets des bureaux de poste, à travers un retrait sur un Terminal de Paiement Electronique (TPE), pour les fonctionnaires détenteurs de la carte monétiques EDAHABIA. Ainsi les organismes et administrations peuvent prendre contact avec la Direction de l’Unité de Wilaya ou les bureaux de poste de leur localité pour l’organisation et le déroulement de cette opération à leur niveau.