Ouverture d’une enquête à la Sonatrach

Des éléments de la Police judiciaire ont entamé des enquêtes sur le fonctionnement de Sonatrach, sur instructions de la justice, a-t-on appris de sources fiables. Les enquêteurs ont entamé leur travail mercredi 3 avril et se sont déplacés au siège de la plus grande société publique en fin de la même journée. L’enquête viserait selon nos sources « des contrats douteux » qui auraient été signés » les recrutements » et « autres dossiers de corruption ». Dans ce contexte, on apprend que le bureau régional de la Ligue de Défense des Droits de l’Homme (LADDH) d’ Ouargla, a déposé plainte ce jeudi à l'encontre du PDG de Sonatrach, Abdelmoumene Ould Kaddour et de son adjoint, Salah Mekmouche. La LADDH demande urgemment au procureur général près la Cour d’ Ouargla d'ouvrir une enquête pour dilapidation de fonds publics depuis l'installation d’ Ould Kaddour à la tête de l'entreprise pétrolière. La Cour d’ Ouargla a accusé réception de cette plainte.