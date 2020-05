Oulmi voyageait à bord d’un jet privé loué à 600 000 DA de l’heure

L’enquête qui a mené à l’inculpation de l’homme d’affaire Mourad Oulmi a révélé une multitude de biens immobiliers à l’étranger résultat de blanchiment d’argent et de transfert illégal de fond à partir du territoire national, a indiqué une source médiatique, citant des sources proches de l’affaire. Représentant de quatre marques automobiles dont Skoda, Mourad Oulmi détient aussi des de sociétés dans le même domaine en Espagne et en Allemagne, indique ce samedi la même source. Dans ce contexte, l’enquête a révélé un nombre record de déplacements de l’homme d’affaire à l’étranger. « 157 voyages effectués entre février 2017 et mars 2019, et 18 entrées et sorties du territoire national à bord d’un jet privé loué à 600 000 DA de l’heure », indique la même source. Il expliquait ces voyages fréquents, notamment en France son lieu de résidence puisqu’il il déteint aussi la nationalité française, pour des examens médicaux. Quant aux voyages à bord du jet privé, il avouait qu’ils sont réservés à des vacances et des escapades saisonnières.