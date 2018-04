Où sont les psychologues de Mostaganem ?

Moul Firma était, hier, au centre-ville de Mostaganem où il a été approché par un citoyen, sur son visage se voit une grande déception. Et pour cause : à Boumerdes, des psychologues ont organisé des séances de dialogue avec les candidats au bac et au BEM au lycée des frères Kessiouar et au CEM Méziane-Akli de la commune d’Aït-Amrane. Ces séances ont pour objectif d’atténuer, un tant soit peu, la pression qui pèse sur les collégiens et lycéens qui affrontent une étape cruciale de leur vie. Mais, à Mostaganem, aucune initiative de ce genre n’a été organisée et pourtant les spécialistes ne manquent pas, a regretté le citoyen. Il y a lieu de noter que les assistants sociaux de Boumerdès ont pour habitude d’effectuer des sorties sur le terrain pour rencontrer et sensibiliser le maximum de jeunes et lutter à leur façon contre les maux sociaux.