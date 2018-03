Offensive de chaleur en temps additionnel

Nous jouons le temps additionnel… Nous avons voté pour le renouvellement des députés. Le ‘’Spécifique homme’’ n’est pas sorti. C’était écrit. Mais la jeune belle inconnue de Chlef, y est. Seulement, elle crie la misère. Pas celle des habitants de l’Algérie profonde, mais sa propre indigence, elle qui touche 40 millions pour lever et descendre sa belle main de manucure. Ah si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Puis, nous avons encore voté, pour les maires dont certains se sont vus renommés pour la sixième fois. Yaourt ou pas yaourt d’Ouyahia, crise du lait cancérigène ou disponible, le Rnd donne l’impression qu’il ne rigole pas. Et puis quoi ? Ça y est ! Nous avons fini de voter et il fait chaud. Le temps relativement doux qui soufflait sur le pays, du moins dans le Nord, s’est estompé. Une importante vague de chaleur prend le relais. Les températures ont dépassé allègrement les 30°, y compris sur la bande côtière. Ça s’annonce chaud ! Les intempéries des derniers jours, ne sont qu’un souvenir. Mais pas celui des pauvres gens dont la dalle suinte à la moindre pluie. Ni celui de ceux qui ont vu leurs maisons rasées par les bulldozers des walis. Et dire que la météo annonce encore un temps dégagé qui devrait accompagner une hausse significative des températures qui dépasseront leurs moyennes saisonnières. Et pendant cela, dans le cadre des statuts du fonds, une mission du FMI séjourne actuellement en Algérie. Cette dernière raconte à celui qui veut la croire qu’elle a réalisé des avancées considérables ces dernières années. Seulement, le FMI qui sait que l’Algérie n’a d’autre stand que celui de rouge et de rosé dans un salon international comme celui de Marseille, ne cache pas son intention d’initiative d’accompagner les efforts de l’Algérie pour le rétablissement de son équilibre financier dans ce contexte de crise. Son dernier mot c’est : crise ! A part cette situation de misère nationale, tout va bien du reste. Y compris l’échéance de présidentielle qui court vers nous pour nous rattraper durant notre chemin envers elle.