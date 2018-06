OULED KADA (MASCARA) : Les habitants réclament une salle de soins

Les habitants de la localité d’Ouled Kada Belhadj dans la Commune de Maoussa réclament l’ouverture de la salle de soins qui vient d’être aménagée dans les anciens locaux de la garde Communale, les travaux achevés et la salle demeure toujours fermée, cette salle disaient ils va servir les douars de Abouya, Ould Belkheir, Ould Cheikh, Allalma, Ould Zemani et Guaidia, la population de ces douars pour une simple injection doivent se rendre à Maoussa or que le transport fait énormément défaut sur ces axes. Les habitants de cette localité espèrent voir la salle de soins inaugurée dans les prochains jours pour l’intérêt de cette population qui se trouve dans le besoin.