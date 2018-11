OULD ABBES SERAIT TOUJOURS SG DU FLN : Confusion au sein de l’ex-parti unique

En outre, dans un communiqué rendu public, hier, le FLN affirme que Ould Abbes est en période de repos après le problème de santé dont il a été victime. ‘’Djamel Ould Abbes n’a fait aucune déclaration aux médias’’, a-t-on écrit dans le communiqué. Plus tôt dans la matinée de ce samedi, le chef du groupe parlementaire FLN a affirmé que Djamel Ould Abbes n’avait pas démissionné de son poste. « Monsieur le secrétaire général ne s’est pas retiré et il n’a pas démissionné. Il est malade et nous lui souhaitons un rétablissement rapide », a-t-il déclaré à des journalistes. Ces déclarations viennent démentir les affirmations d’une « source officielle » qui s’est confiée mercredi à l’agence APS. Selon cette source, Ould Abbes a décidé « de quitter ses fonctions de Secrétaire général de ce parti en raison de “soucis de santé qui lui imposent un congé de longue durée”. « L’intérim sera assuré par Moab Bouchareb en attendant que les organes habilités du parti du FLN se prononcent sur son remplacement, précise-t-on de même source ». Le FLN semble avoir décidé de corriger le tir pour éviter une situation d’illégalité. En annonçant que Djamel Ould Abbes n’a pas démissionné, le FLN valide la nouvelle situation : le nouveau patron, Mouad Bouchareb est donc considéré comme un intérimaire en attendant le « rétablissement » de Djamel Ould Abbes.