OUED-TAOURIRA (SIDI BEL ABBES) : Découverte d'une hyène rayée tuée par un automobiliste

Alertés par des citoyens de Oued -Taourira faisant état de la présence d'un cadavre d'une Hyène rayée retrouvé au bord de la RN°109, reliant Sidi Bel Abbès à El-Bayadh , se sont rendus sur les lieux en compagnie des éléments de la gendarmerie de la brigade de Merine et d'un vétérinaire de la Daïra, a-t-on appris d'une source autorisée. Ils auraient donc procédé aux constatations d’usage, inhérentes à cet animal protégé par la loi ,tué par un automobiliste, en partance à ou en provenance d'une ville du sud-ouest algérien. Le cadavre de l'animal a bien sûr été incinéré avant d'être enterré dans une fosse profonde par des communaux, en présence des éléments des services sécuritaires, administratifs et forestiers, en vertu des traditions locales. Pour rappel, cette découverte serait la 3ème du genre, ces derniers temps, dans cette partie sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès; ce qui témoigne sans nul doute, du retour effectif de cet animal sauvage ,connu pour être carnassier et un charognard ,selon des connaisseurs.