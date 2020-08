OUED R’HIOU (RELIZANE) : La meurtrière d’un trentenaire écrouée

L'auteure du meurtre d'un homme de 30 ans dans la daïra d’Oued R’hiou relevant de la wilaya de Relizane avec son complice a été incarcérée, tandis que 7 autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire, selon le communiqué de la sûreté de wilaya de Relizane. Les faits remontent à la semaine dernière, après qu'un jeune homme ait été poignardé. La victime décède lors de son admission aux urgences médicales de l’hôpital Ahmed Francis de Oued R’hiou. Il s’est avéré que le crime a été commis par une femme avec son complice dans son domicile sise dans un des quartiers dits « château » de la ville. L’enquête ouverte par les services de sécurité a permis l’arrestation de 8 personnes dont 2 femmes. Ils ont été présentés par devant la justice pour homicide volontaire, non dénonciation d’un crime et non assistance de secours à personne en danger.