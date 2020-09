OUED EL-ABTAL (MASCARA) : Mise en service de 2 salles de soins à Sehailia et Remailia

A leur grande satisfaction, les habitants de la commune de Sehailia, relevant de la daïra de Tighennif, dans la wilaya de Mascara, viennent de bénéficier de la mise en service d'une salle de soins, pour combler le déficit enregistré dans ce domaine, afin de rapprocher le citoyen des structures de santé. Cette salle de soins, auparavant une ancienne mairie transformée, comprend un service de consultation dirigé quotidiennement par deux médecins généralistes, un service de stomatologie, et un autre pour la protection maternelle et infantile. Une autre salle de soins a vu le jour au douar Remailia dans la commune de Hachem doté d'un logement de fonction destiné à l'infirmière y exerçant. L'on a appris aussi du directeur de l'EPSP d'Oued-El-Abtal, dont le siège se trouve à Tighennif, que de nouvelles salles de soins seront opérationnelles, une à El-Bordj et une autre à Oued-El-Abtal dans la wilaya de Mascara. Cette dernière sera équipée d'un fauteuil dentaire.