OUARGLA : Gaïd Salah en visite de travail et d’inspection

Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire a effectué hier, dimanche, une visite de travail et d’inspection à la 4ème Région militaire à Ouargla, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Le Général de Corps d’Armée a procédé, lors de cette visite, à la Supervision des tirs de contrôle, conformément à la directive Opérationnelle", précise la même source. Il a présidé également "des réunions d’orientation avec les cadres et les personnels de la 4ème Région militaire", ajoute le MDN. Ce déplacement de Gaid Salah à Ouargla survient dans un climat de confusion politique, avec un pouvoir transitionnel qui tient à sa feuille de route, avec à la clé la présidentielle du 4 juillet et une opposition en phase avec le rue qui rejette cette option.