ORAN : Vaste protestation des habitants de Belgaid

Des résidents ont carrément fermé la route principale de Belgaid avec des ordures, pour alerter les élus de cette importante municipalité. En effet, depuis le départ du wali d'Oran en congé, les choses ont changés, et il a fallu l'intervention, des services concernés qui ont ramené une benne tasseuse pour collecter les ordures sur place. «Où sont les élus de la commune, c’est leur mission de collecter quotidiennement les ordures ? Pourquoi cette défaillance qui dure depuis quelques semaines ?» Nous dira un citoyen, avant qu’un autre n’ajoute: «Ils ont créé une Epic à Bir El Djir pour assurer la collecte des ordures, où sont les camions ?» Notons que ce problème n’a pas épargné les cités du nouveau pôle urbain de Belgaid, où des camions ne suffisent plus pour ramasser les grandes quantités d’ordures, ce sont des engins qui sont intervenus avant-hier à la cité 2000 Logements, pour collecter des tonnes d’ordures, alors que dans d’autres lieux, la situation est catastrophique, notamment à la cité 5100 Logements. Selon des sources de la commune de Bir El Djir, les moyens actuels de la commune «ne suffisent pas» pour couvrir toute la commune qui a enregistré ces dernières années, une forte expansion démographique. Selon ces mêmes sources, les bennes-tasseuses, effectuent quotidiennement jusqu’à 03 rotations. En attendant des solutions durables à ce problème, le citoyen continue à être confronté à ces problèmes qui perdurent, des odeurs nauséabondes, des moustiques, des rats. Ces ordures sont un véritable danger pour la santé publique durant la saison où de fortes chaleurs persistent. Par ailleurs, un autre problème a été soulevé par les citoyens ; celui de la multiplication du nombre de chiens errants, qui s’approchent des cités à la recherche de la nourriture durant les premières heures de la matinée où il est dangereux de marcher dans ces cités, à de la présence de ces chiens qui sont nombreux, parce que plusieurs chantiers de construction sont implantés tout autour de ces cités. Notons que le wali d’Oran M. Mouloud Cherifi a ordonné il y a quelques mois l’interdiction de l’élevage des chiens non surveillés à travers les 26 communes de la wilaya. Selon une décision signée par le wali : «l’élevage des chiens et les laisser sans surveillance est interdit à travers toutes les communes de la wilaya.»Cette décision a été prise suite au danger omniprésent des chiens non surveillés, et ce, dans le but de préserver la santé publique. Notons que la prolifération des chiens errants est constatée au niveau de plusieurs endroits de la wilaya, le pire est que leur nombre ne cesse d’augmenter. Des milliards sont dépensés annuellement pour les vaccins anti rabique, qui restent indispensables pour les citoyens mordus par ces chiens errants. Le plus grave, c’est que 60 % des gens, consultent les médecins en retard, ce qui risque d’aggraver leur situation.