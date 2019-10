ORAN : Une directrice d'école agressée à cause d’un logement de fonction

Les occupations de logements de fonction relevant du secteur de l'enseignement sont tellement énormes dans la wilaya d'Oran qu'on ne peut les citer tous, à l'image frappant de cet établissement du primaire baptisé au nom du Chahid Hassen Kouider dans la cité de Haï Badr (ex-les Amandiers) où les deux logements de fonction sont occupés par des ex-fonctionnaires, notamment l'ex directeur de cet établissement mis en retraite depuis 03 années, occupe jusqu'à l'heure actuelle le logement de fonction d'astreinte, quoique que selon la directrice qui nous a informés que ce dernier est propriétaire de deux logements à Oran, n'a pas voulu libérer le logement de fonction contrairement à la décision ministérielle en compagnie de celui de la concierge décédée depuis trois longues années, malheureusement le logement de fonction est occupé à l'heure actuelle par le petit-fils et sa famille depuis le décès de sa grand-mère, gère cet établissement comme bon lui semble, d'ailleurs il vient d'agresser la directrice en compagnie de son père, lui assenant plusieurs coups sur le corps, laquelle à été transférée à la polyclinique pour des soins.. L'incident s'est déroulé dans le bureau de la directrice. Les occupants des lieux du logement de l'ex-concierge veulent gérer cet établissement par force, du fait qu'ils font rentrer des voitures dans la cour de cet important établissement primaire qui compte plus de 700 élèves dont un bon nombre d'élèves est confronté au quotidien aux bagarres et disputes de tous genres, du moment où ils sont arrivés à agresser la directrice à l'intérieur de son bureau et lui saccageant tous les dossiers de l'administration. Une fois alertés, les éléments de la sûreté urbaine de Haï Badr se sont rendus sur les lieux et on photographié les dégâts. Une plainte a été déposée officiellement par la directrice de l'établissement pour coups et blessures volontaires, et une enquête est ouverte par les services de sécurité pour dévoiler les dessous de ces occupations illicites de ces logements de fonction appartenant au secteur de l’éducation nationale, et l'on se demande où ils sont les responsables de la direction de l'éducation de la wilaya d'Oran pour régler ces problèmes qui perdurent.