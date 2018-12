ORAN : Un jeune arrêté pour chantage sur facebook

Suite à une plainte déposée par une jeune fille qui a fait l'objet d'un chantage émanant d'un jeune homme âgé à peine de 20 ans, auteur d'un chantage sur facebook envers une fille, et que ce dernier a été identifié par la brigade de lutte contre la cyber-délinquance, et ce, suite à l'oubli de la fiancée de la victime que ce dernier avait oublié de fermer son compte face book dans un cybercafé. Lui succédant sur le même micro-ordinateur du cybercafé, l’escroc a piraté des données privées et la photo de la victime pour entrer en contact avec elle et lui faire du chantage. Ce qui s’apparente de prime abord à un simple échange sur Facebook va très vite virer au cauchemar pour la victime. La jeune fille s’est retrouvée prise au piège. L’escroc recontacte la victime et lui réclame de l’argent, sans quoi les images d’elle seront diffusées sur internet. Malheureusement, le maître chanteur a été arrêté, et présenté devant le magistrat instructeur près le tribunal de la daïra de d'Oran pour complément d'information, est actuellement sous contrôle judiciaire.