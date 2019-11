ORAN : Saisie de cocaïne et de kif traité

Les éléments de la sûreté de la wilaya d’Oran ont démantelé un réseau de malfaiteurs, composé de cinq individus et saisi, en possession de ces derniers, de la cocaïne, du kif traité et des psychotropes selon de sources concordantes. La brigade de Recherche et d’intervention (BRI 02) a réussi, dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, à arrêter cinq personnes, âgés entre 26 et 31 ans, lors d’une opération menée dans les quartiers d’Ibn Sina, Seddikia et El Maqari. L’opération a permis également la saisie de 8 gr de cocaïne, de 300 gr de kif traité, d’une trentaine de comprimés psychotropes ainsi qu’une somme d’argent provenant de la vente de drogues, précise-t-on. Dans le même cadre, les éléments de la police urbaine de Haï Bouâmama, ont interpelé un dealer qui proposait des produits pharmaceutiques prohibés sans autorisation. 60 comprimés psychotropes ont été saisis. Les personnes arrêtées dans le cadre de ces deux affaires, seront présentées devant les instances judiciaires compétentes, souligne-t-on de même source.