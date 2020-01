ORAN : Saisie de 12 quintaux de viandes blanches avariées

Chaque jour que Dieu fasse, les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de la wilaya d'Oran découvrent et saisissent ces viandes de volailles avariées destinées à la consommation qui transitent en permanence par les localités de Sidi Chahmi et de Hassi Bounif , où elles sont transportées dans des camionnettes sans aucun document légal et dans des conditions d’hygiène déplorables. Les gendarmes sont intervenus dans deux opérations distinctes suite à des informations parvenues à leurs services faisant état des activités des individus qui utilisaient leurs camionnettes pour la distribution et la commercialisation de cette viande blanche avariée ne répondant pas aux normes requises en matière d'hygiène. Toute la quantité à fait l'objet de saisie par les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de la wilaya d'Oran. Le rapport des vétérinaires était sans appel, la quantité de volailles prête à être mise sur le circuit commercial, était avariée et impropre à la consommation. Suite à cela,,tous les mis en cause ont été arrêtés et, seront présentés devant la justice pour répondre des griefs retenus contre eux, dont l’activité sans des autorisations légales en plus de la qualité du produit impropre à la consommation et donc nocif pour la santé.