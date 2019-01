ORAN : Réalisation prochaine de 3 ports de plaisance

Dans le même cadre, 5 nouveaux établissements hôteliers vont être opérationnels durant le premier semestre de l’année en cours. Ainsi, ces nouvelles structures vont apporter un plus en matière de tourisme avec les 7 qui ont déjà été réceptionnées durant l’année écoulée, ils pourront accueillir les estivants et les touristes pour la saison estivale. Le but est d’arriver à améliorer encore plus les prestations de service dans les hôtels et les restaurants pour arriver à promouvoir le tourisme au niveau de la wilaya d’Oran et de permettre à ladite wilaya, d’être un pôle touristique par excellence en essayant d’attirer le plus de touristes, en commercialisant la destination Oran. Sachant que cette wilaya compte plusieurs lieux et sites touristiques ainsi que des plages et des forêts qui intéressent les visiteurs. C’est en effet, une opportunité à saisir pour étoffer et diversifier, notamment les offres dans le domaine touristique. Des efforts doivent être fournis dans tous les secteurs, surtout avec l’événement tant attendu qui est celui des jeux méditerranéens que va abriter Oran en 2021. Ainsi, c’est la course contre la montre pour achever à terme tous les projets programmés dans le cadre, entre autres, des opérations d’embellissement des lieux, de réhabilitation et d’entretien du réseau routier, de réception de nouvelles structures sportives et de restauration d’anciennes pour le bon déroulement de cette manifestation sportive de grande envergure.