ORAN : Première visite du nouveau wali des projets structurants

Une fois livré, ce projet permettra de désengorger le trafic routier des poids lourds, facilitera la circulation à travers les différents axes de la ville, avec une esthétique moderne selon les normes adaptées de cette dernière. Par la suite, le chef de l'exécutif a visité le chantier de la nouvelle aérogare de l’aéroport international d'Oran Ahmed Benbella. Ce grand projet accuse des retards importants dans sa réalisation, fort heureusement actuellement « les travaux de réalisation ont atteint un taux exemplaire de 95%, selon le chef du projet, qui nous a indiqué qu'il ne reste que le revêtement et la réception des équipements pour sa livraison ». Ainsi, après avoir inspecté toutes les parties de ce nouvel aérogare dont la réception est prévue le mois de juin 2020, pour passer ensuite aux essais techniques, une opération qui nécessite environ deux mois sachant que plusieurs dates avaient déjà été avancées, mais non respectées. Cette nouvelle aérogare, est dédiée au trafic aérien international, sera réceptionnée, selon les standards internationaux avec des avancées technologiques de haut niveau. Il s’agit d’un projet, qui sera d’un apport considérable pour la wilaya d’Oran, sachant que la ville d'El Bahia devra accueillir pour l’année 2021 les jeux méditerranéens. A cet effet, il est plus qu’impératif que ces projets lancés soient réceptionnés si l’on veut qu’Oran donne l’image attendue pour ces jeux. La mise en service de cette nouvelle aérogare, d'une capacité de traitement de 3,6 millions de passagers par an 2,5 fois plus que l’actuel aéroport, expliquera-t-on lors de cette visite. Le projet, lancé début 2013, s'étale sur une superficie globale de plus de 43.000 m² dont 15.000 m² bâtis. Deux pistes d'une largeur de 45 m et d'une longueur respective de 3.660 et 3.000 m constitueront l'aire d'atterrissage. D'autre part, les responsables de l'EGSA d'Oran comptent donner un « look » particulier à la nouvelle aérogare, en l'érigeant en bâtiment intelligent avec une haute performance énergétique. D’autres projets ont été visités par le wali d’Oran à l’instar de la modernisation du téléphérique d’Oran.