ORAN : Plus de 1438 nouveaux cas de cancer enregistrés en 2019

De source proche de la cellule de communication des autorités compétentes, on a appris que 2.162 de ces patients atteints de cancer ont subi des interventions chirurgicales dans neuf services du CHU Oran dont 85 enfants. Soulignant que le cancer du sein arrive en tête avec environ 4.618 cas dont 194 nouveaux, suivis par les types de cancer de poitrine avec 2.829 cas dont 151 nouveaux et la leucémie avec 2.453 cas dont 168 nouveaux. Le cancer de la prostate comptait en 2019 quelque 535 cas dont 236 nouveaux, le cancer du côlon (811 dont 91 nouveaux), le cancer du col de l’utérus ((251 cas dont 22 nouveaux) et le cancer de la thyroïde (14 dont 6 nouveaux), en plus de 4.442 cas d’autres cancers dont 570 nouveaux cas. Le même communiqué fait savoir que le service de chirurgie thoracique a effectué environ 254 interventions chirurgicales, le service de neurochirurgie 80 opérations pour des patients dont 15 enfants et le service d’urologie (432 interventions chirurgicales).Le service de chirurgie, ORL a enregistré 535 patients dont 22 enfants et a effectué 230 opérations et 305 interventions ont été effectuées en chirurgie générale. Au service obstétrique et gynécologie, 211 malades ont subi des interventions, selon la même source. Pas moins de 4.359 malades ont suivi le traitement de chimiothérapie en 2019 et le nombre de séances a atteint 12.903 et 40 patients ont subi des séances de radiothérapie, selon le communiqué. En ce qui concerne les sorties sur le terrain de l’unité d’hospitalisation à domicile de l’unité d’oncologie en 2019, leur nombre a atteint 454 sorties au profit de 90 patients atteints de cancers.