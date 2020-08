ORAN : Nouveau plan de circulation vers Ain Turck

Pour améliorer la fluidité de la circulation routière de la corniche Oranaise, un nouveau plan de circulation provisoire a été instauré depuis vendredi sur la route reliant la ville d'El Bahia vers Ain El Türck, selon l'information recueillie auprès des services de la wilaya d'Oran .Dans ce cadre, il a été décidé que tous les véhicules désirant rejoindre les plages d'Ain El Türck doivent passer en sens unique par la corniche inférieure pour se rendre vers les plages des communes balnéaires notamment celles d'Ain Turck, de Bousfer et les Andalouses pour la commune d'El Ançor. Le retour vers Oran sera effectué par la corniche supérieure, pour permettre aux conducteurs de rallier les villes limitrophes d'Oran en passant par Coca cola Hai Bouamama. Il est à préciser que la route de la corniche a enregistré ces derniers jours beaucoup d'encombrement de circulation. Cette situation risque de perdurer avec la réouverture des plages dés ce samedi. Un nombre important d'estivants désirent rejoindre les plages oranaises notamment ceux venus des autres wilayas du pays. Par ailleurs et pour veiller à l'application de ce nouveau plan de circulation, des éléments de la gendarmerie nationale et de la police seront mobilisés pour réguler la circulation et veiller à l'orientation des conducteurs. Notons que cette mesure sera appliquée quotidiennement de 9h jusqu'à 22h tout au long du mois d'août. Elle pourra être étendue vers des heures tardives en cas d'encombrement de la circulation. Espérant que ce nouveau plan de circulation permettra de désengorger la circulation routière vers Ain El Türck, qui est le souhait de tous les estivants qui fréquentent les plages de cette localité balnéaire, et qui sont habitués à chaque saison estivale aux calvaires des différents encombrements de circulation des points noirs de circulation notamment sur l'axe routier de Mers El Kebir jusqu'au rond point de la pêcherie d'Oran.