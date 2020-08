ORAN : Le wali part à l’écoute des pêcheurs

Le devenir de la pêcherie d’Oran est en train de se jouer à travers une étude d’aménagement, lancée depuis plusieurs mois, dont les premières esquisses ont été débattues, dernièrement par l’association ‘’Phenicia’’. Sous le titre “Hygiène, protection de l’environnement et amélioration du cadre de vie au port”, l’objectif ne se limite pas à une question environnementale, mais posera la question du devenir du port de pêche et de l’activité de pêche à cet endroit. Certes, si la question environnementale est assez désastreuse, la saturation du port entre son activité de pêche et la présence de bateau de plaisance, sans oublier les activités sportives, le port de pêche d’Oran ne devrait plus rester en l’état actuel. L'ancien wali, M. Boudiaf, avait lancé l’idée de la création d’un port de plaisance et celle de délocaliser l’activité de pêche vers un autre port qui devait être construit à El Mectaa. Jusqu’ici rien de probant, seul l’état des lieux et le diagnostic établi par le bureau d’études de Mostaganem : saturation du port impactant l’activité, accélérant la dégradation des lieux, problème de mouvement au sein du port, des bâtiments anciens à rénover, rejets des huiles usagées et la question de leur collecte, détritus, matériel et caisses en bois usagées jetés dans le port, etc. D’ailleurs, en termes de gestion et d’état des lieux, les représentants des pouvoirs publics reconnaissent que les normes et la réglementation ne sont pas respectées au sein du port. Récemment, au moment où le projet de réaménagement a été confié au bureau d’études, l’Entreprise de gestion des ports et abris de pêche (EGPP) avait évoqué l’aménagement d’une petite marina. Hier, les premiers concernés, à savoir : les marins, ont pu faire entendre leurs voix. Ces derniers continuaient à travailler normalement. A noter qu’au port de pêche d’Oran, ce sont 2 970 pêcheurs qui sont enregistrés, pour 23 chalutiers, 75 sardiniers et 156 embarcations environ, si ce n'est plus ces derniers temps.