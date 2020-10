ORAN : Le wali honore les athlètes médaillés de l'année 2020

En effet, ces athlètes ont été honorés par le wali d'Oran Messaoud Djari."Cette distinction traduit le souci du gouvernement de réunir toutes les conditions de réussite à l'élite sportive algérienne qui s'est distinguée de fort belle manière durant l'année 2019/2020, avec la récolte des médaillés , ce qui témoigne des efforts consentis par les fédérations sportives pour la préparation de ces athlètes.", a indiqué Messaoud Djari wali d'Oran dans son allocution à l'ouverture de la cérémonie de remise des récompenses et diplômes et des chèques des montants de 20,000 Da,50.000 Da et 200.000 Da aux lauréats. Le chef de l'exécutif a relevé que "cette initiative dictée par le décret 15-213 régissant les athlètes de haut niveau, est devenue une tradition pour récompenser mais surtout encourager les médaillés à donner le meilleur d'eux-mêmes lors des prochaines échéances dans les Jeux africains de Tokyo. Les récompenses ont concerné plus de 150 athlètes masculins et féminins de divers groupes, appartenant à divers sports individuels et d'équipes qui ont été honorés. Parmi les athlètes honorés figurent les champions d'Afrique et qualifiés pour les JO de Tokyo, les champions d'Algérie et les athlètes qui sont couronnés dans divers championnats internationaux, continentaux et nationaux. Il faut aussi souligner que le premier responsable du sport en Algérie a réitéré l'engagement des pouvoirs publics à promouvoir d'avantage le sport algérien et accompagner l'élite nationale avec un budget de 430 milliards DA, consacré pour bien préparer les prochaines échéances, notamment les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020 et les Jeux méditerranéens d'Oran de 2021.