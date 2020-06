ORAN : Le wali a inspecté les projets des prochains jeux méditerranéens

Le wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader, a effectué une visite d'inspection et de travail au niveau du complexe sportif 40.000 places de Belgaid pour s'enquérir de nouveau des travaux d'aménagement des différents infrastructures sportives notamment la pelouse du stade en compagnie des autres installations, sachant bien que la prochaine édition des jeux Méditerranéens (JM) à Oran a été en tête des dossiers traités au cours de la réunion que viennent de tenir les membres du Comité international des jeux (CIJM) par visioconférence, a indiqué, samedi, cette instance, sur son site officiel. Dirigée par le président du CIJM, l’Algérien Amar Addadi, cette réunion, à laquelle ont pris part les membres du Comité exécutif et les présidents des Commissions, a duré une heure et demie et a permis aux concernés de discuter du réaménagement forcé du calendrier des compétitions sportives que chapeaute cette instance, dont les JM d’Oran. Prévus initialement pour l’été 2021, ces Jeux ont été reportés d'une année (25 juin-5 juillet 2022) à cause de la pandémie du Covid-19.«Il y a eu un échange de vues constructif, avec des conclusions utiles pour les prochains Jeux méditerranéens», a-t-on souligné, faisant savoir qu'il s’agit de la première réunion du CIJM après le début de la pandémie de Covid-19 qui «a eu de graves conséquences sur le sport».«La situation (...) a été évaluée par rapport au développement de la lutte contre le virus, tandis que des sujets tels que les Jeux méditerranéens d’Oran, les Jeux méditerranéens de plage, le calendrier annuel des réunions et les réunions du Comité exécutif et des commissions du Comité international des JM ont été discutés», poursuit le CIJM dans un communiqué. Les membres du CIJM ont convenu que la prochaine réunion du Comité exécutif se tiendra à nouveau par visioconférence, actuellement la pelouse du stade a réussi 100 % est classé ,une première au niveau Africain. La technologie utilisée pour la pose de la pelouse du Stade Olympique de Balgaid permettra automatiquement l’aspiration des eaux en plus sur le gazon, ce qui facilitera le jeu des matches même en temps pluvieux. Il serait même possible d’après le responsable de retirer le gazon en cas d’utilisation du stade pour des évènements autres que sportifs, culturels ou pour tout autres manifestations. La société «Vegetal Design», étant en contrat avec la ville jusqu’en 2021, ce qui permettra à ses techniciens d’assurer un suivi continu, afin de contrôler l’évolution du gazon après la pose et veiller à ce qu’il soit conforme, lors des grandes compétitions prévues. Dans ce cadre, il est prévu la préparation d’une superficie d’un hectare en gazon naturel, pour pouvoir effectuer un changement de pelouse en cas de détérioration ou dégradation. Le wali d’Oran, précisera que le stade olympique de Belgaid est le premier stade parmi les 04 nouveaux lancés à travers le pays, à recevoir la mise en place de la pelouse avec ses multiples étapes.