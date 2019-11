ORAN : Le contrat entre l’ETO et les bus privés opérationnel d’ici 10 jours

Cette réunion importante a permis de mettre les dernières retouches sur ce projet, notamment la forme juridique du contrat entre l’ETO et les bus privés, selon le directeur du bureau de wilaya de l’UNAT, cheikh Amar Nouredine, qui a affirmé que ce projet sera opérationnel sur le terrain, d’ici une dizaine de jours sur la ligne «B » qui a été choisie comme ligne pilote pour une durée de 03 mois. Il sera élargi par la suite vers d’autres lignes urbaines et suburbaines. Le projet pilote consiste à mettre sous l'autorité de l'entreprise ETO les 65 autobus privés de la ligne B, ce qui permettra de bénéficier de l'expérience de l'ETO en matière d'organisation, de contrôle et de régulation de temps. Tout en axant sur l'importance et l'impact de ce partenariat qui, une fois lancé, sera généralisé à d'autres lignes et à d'autres villes. Notre interlocuteur précise que l'ETO aura en charge tout le volet gestion, contrôle et aussi régulation du temps de sorte que les salaires seront versés de manière équitable entre les différents opérateurs ; ce qui mettra un terme à la concurrence déloyale. Grâce aux nouveaux mécanismes induits par ce partenariat, la mise en place d'un tel projet demeure plus que jamais indispensable, selon notre interlocuteur, pour une ville à l'image d'Oran qui s'apprête à accueillir les Jeux méditerranéens de 2021. L’ETO va assurer des prestations de services, notamment le contrôle, la vente des tickets. «les transporteurs auront une recette quotidienne équitable, ce qui mettra fin à plusieurs dépassements, les chauffeurs et les receveurs seront assurés auprès de la CNAS, ‘’nous avons exigé également l’uniforme ainsi que la propreté des bus, on va remédier à plusieurs problèmes avec ce contrat, nous avons reçu le feu vert de la part du ministère pour entamer ce projet ambitieux, je remercie également le wali d’Oran Abdelkader Djellaoui qui a adopté ce projet dans le cadre de l’amélioration du secteur des transports à l’approche des jeux méditerranéens 2021 » dira notre interlocuteur. Belmadani Mohamed Hamza.