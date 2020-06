ORAN : L’ex-maire d’Es-Senia condamné à 04 ans de prison

L’ex-chef de daïra d'Es Senia, une responsable de l'agence foncière et un promoteur immobilier ont été cités dans des affaires de détournement du foncier par l’ex-maire d’Es-Senia, M. Bounaga Yahia. En effet, l'ex maire d'Es Senia Bounaga Yahia a comparu jeudi devant la cour d'appel d'Oran et a été condamné à 04 années de prison ferme pour des affaires de mauvaise gestion, dilapidation de derniers publics, détournement d'assiettes de terrains, port d'armes sans autorisation et octroie de privilège aux ex hauts responsables de l'Etat . Cité à la barre lors de ce dossier lourd de détournement et de dilapidation du foncier l’ex maire d’Es-Senia, Bounga Yahia, n'a pas hésité à dénoncer de hauts responsables et révélé que l’ex chef de daïra d’Es-Sénia, lui a ordonné de signer le morcellement du lotissement 210 de Sidi E Khiar, où se sont servis l’ex P/APC K.M, une responsable de l’agence foncière ainsi qu’un promoteur immobilier. Durant ce procès plusieurs absences de témoins ont été enregistrées. A la fin du procès du dossier de l'ex P/APC d'Es Senia Bounaga Yahia du parti RND, la défense a demandé une nouvelle fois de lever les charges retenues contre lui, appelant aussi à poursuivre en justice les « vrais corrupteurs ». La partie civile a demandé l’application des peines maximales pour l’ex- maire d'Es-Sénia Bounaga Yahia démontrant l’existence de multiples preuves de leur inculpation.