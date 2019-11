ORAN : Enfin, la reprise des travaux de rénovation du Téléphérique

Depuis sa remise en service en 2007, à l’issue de la réfection des télécabines par une entreprise helvétique, qui aura coûté la bagatelle de 5 millions de dinars, le téléphérique d’Oran demeure encore loin de sa rentabilité commerciale. L’APC d’Oran a dépensé d’importantes sommes pour réhabiliter la station de Si Salah aux Planteurs, qui a été saccagée lors des années 90. Pour sa gestion, il a été décidé unilatéralement, de la confier à l’Entreprise des transports d’Oran qui pourtant n’avait qu’une année d’existence, alors que ses responsables avaient décliné l’offre en raison de la non-rentabilité de l’équipement. Depuis l’ETO, malgré son statut d’EPIC, avait subi cette décision et a pris en charge le personnel affecté au niveau des deux stations terminus du Murdjadjo et de la place Bendaoud. Pourtant, la réalisation de ce téléphérique devait être accompagnée par l’aménagement du site du Bel Horizon. La réfection des télécabines a été assurée par une entreprise suisse pour un montant de 5 millions de dinars. En somme, une autre bévue des gestionnaires de la ville qui ont réalisé le projet en même temps que l’évacuation de tout le site des Planteurs était à l’ordre du jour depuis des années. Actuellement, grâce à l'intervention de l'actuel wali d'Oran Djelaoui Abdelkader, le projet de mise à niveau du téléphérique a été jeudi, au centre d'une réunion présidée par le wali d'Oran, M. Djellaoui Abdelkader et à laquelle ont pris part des directeurs centraux du ministère des Travaux publics et des Transports. L'opération intitulée : « Mise à niveau technologique du téléphérique » porte sur des travaux de rénovation avec l'installation de nouvelles cabines adaptées aux nouvelles technologies. Dans ce registre, le chef de l'Exécutif a donné des instructions fermes aux entreprises chargées de la réalisation du projet de lever tous les obstacles techniques et géotechniques qui entravent l'achèvement de ce projet et d'éviter tout retard pouvant se répercuter sur l'avancement des travaux. Il a également insisté sur la nécessité de relier la station aux différents réseaux tout en renforçant en ouvriers et ce pour l'assemblage et l'installation des cabines. Dans cette optique, le wali a exhorté l'entreprise qui supervise le projet à faire preuve de sérieux et de rigueur dans les travaux, en particulier après avoir levé tous les obstacles techniques et renforcé le chantier avec de nouveaux ouvriers et également après avoir versé toutes les redevances financières. Le projet doit être livré dans les délais fixés à savoir fin mai 2020. Par ailleurs, le projet porte sur l'enlèvement des anciens pylônes et leur remplacement par de nouveaux, de façon à avoir un téléphérique de haute technologie avec des cabines de grand gabarit, indique-t-on de sources responsables. Les travaux ont été entamés avec l'ouverture des accès et l'opération fait l'objet d'un suivi régulier, le tout dans le but de livrer le téléphérique dans les délais. A vrai dire, l'entreprise suisse ‘Garaventa' chargée des travaux a lancé la phase de renouvellement des équipements et des rames. De nouvelles cabines de 08 places ont été acquises, ce qui nécessite un renouvellement total des équipements. Un premier fonds de 24 milliards de centimes a été dégagé, 10 milliards sur un fonds communal et le reste sur le budget de la wilaya. Medjadji H.