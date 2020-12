ORAN ET BIR EL-DJIR : Attribution progressive de logements ‘’ LPA’’

Plusieurs projets d’habitats à un stade de réalisation " très avancé ", dans les localisés à Oran, et Bir El-Djir, seront livrés "progressivement " pour distribution, d’ici le début de l’année prochaine, a-t-on appris i auprès des services de la wilaya d'Oran. Il s’agit, selon la même source, du projet de 80 logements publics aidés (LPA), implantés à la cité de l'USTO, achevés pratiquement dans sa totalité, à l’exception des travaux de branchement des réseaux divers qui devraient être terminés avant la fin de l’année en cours, a-t-on précisé. Un autre projet, situé dans la localité de Benfreha, d’une consistance de 125 logements de type également public locatif, enregistre un taux d’avancement "appréciable", a-t-on indiqué, ajoutant que des directives ont été données par le wali, lors d’un récent déplacement sur le site afin d’accélérer les travaux restants pour que ces logements puissent être distribués, dans les meilleurs délais. Toujours selon la même source 106 logements "en phase d’achèvement" au niveau de Belgaid dans la commune de Bir ElDjir à l’est du chef-lieu de wilaya, des efforts "soutenus», sont déployés pour terminer les travaux de raccordement du site en eau et énergie, en prévision de leur prochaine attribution, a-t-on signalé. Par ailleurs, les 100 logements LPA de la promotion immobilière ABC, la direction du Logement de la wilaya d'Oran a confirmé qu'elle n'est pas responsable des transactions qui sont intervenues entre les bénéficiaires et le promoteur immobilier et d'ajouter que les prix du logement est fixé et publié sur le journal officiel et dans le cahier des charges et que toute augmentation qui sera réglée par les bénéficiaires n'engagent à eux seule la responsabilité, et ne peuvent a aucun cas déposer plainte contre le promoteur, du fait qu'ils sont satisfaits des augmentations bien que la loi est claire. La direction du logement de la wilaya d'Oran appelle les souscripteurs à ne payer aucun prix au promoteur avant d'obtenir le contrat de vente du logement tel que stipulé par la loi et l'ignorance de la loi n'est pas excusée car la loi ne protège pas ces personnes qui encouragent ces promoteurs immobiliers indélicats. Quant au cas des 60 résidences Tigini, qui a ajouté des étages supplémentaires et changé plusieurs fois de tourbillon, et a changé les appartements des abonnés malgré leur possession de certificats d'attribution sont en litige avec le promoteur immobilier. Il y a aussi ceux qui ont une décision de justice contre le promoteur concernant cette affaire. Quant au reste des logements retardés, telles que les promotions Jabbari, Araban et Turbo 31, sont "en phase d’achèvement" et des efforts "soutenus" sont déployés pour terminer les travaux de raccordement du site en eau et énergie, en prévision de leur prochaine attribution avec l'espoir qu'ils seront réceptionnés au cours du deuxième semestre 2021 au plus tard.