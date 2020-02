ORAN : Détournement de 15 lots de terrain à Canastel

En détention préventive à la prison d'Oran depuis le mois d'août 2019, l'ex-Directeur général de l'agence foncière de la wilaya d'Oran, Mebarki Mohamed, s’est enfin décidé à cracher le morceau en impliquant 13 hauts responsables locaux notamment, l'ancien wali d'Oran Zaalane Abdelghani , le frère de Abdelghani Hamel, (ex-colonel de l'ANP), l'ex chef de sûreté de la wilaya d'Oran, des officiers supérieurs de la sécurité, l'ex-DAL d'Oran , le maire d 'Es-Senia, le commissaire aux comptes de l'Agence foncière et l'actuel secrétaire général de la wilaya d'Oran. Les treize hauts responsables de la wilaya d'Oran ont été entendus avant- hier par le juge d'instruction de la 9ème chambre du tribunal de la cité Djamel pour les chefs d'inculpation d'attribution arbitraire des lots de terrain appartenant à l'Etat suivi de dilapidation du foncier urbanisable et transfert illégal d'une importante assiette de terrain appartenant à la commune d'Oran destinée à abriter des projets d'utilité publique, a fait l'objet de détournement de sa vocation initiale avec la complicité de l'ancien wali Zaalane Abdelghani, l'ex-P/APC d'Oran et les services de la DAL l'ont transféré à l'Agence foncière de la wilaya d'Oran, qui cette dernière l'aurait attribuée arbitrairement à ces 13 hauts responsables locaux de la wilaya d'Oran moyennant une somme dérisoire soit : 1000 Da le M2 ( mètre carré )pour les revendre à 100.000.00 Da 10 millions le M² et qui dit mieux ? Cette affaire date des années 2013 et 2014 qui parmi ces hauts cadres de l'Etat ont construit des villas de fortune à Canastel. Il s'agit de l'ex-colonel de la santé militaire le frère de l'ancien DGSN Hamel Abdelghani en prison à El Harrach en compagnie de l'ex-maire d'Es-Senia, Bounaga en prison pour avoir attribué arbitrairement une importante assiette de terrain de Sidi Kheir dans la commune d'Es-Senia . L'ancien wali Zaalane Abdelghani, celui qui a été à l'origine de tous ces scandales de détournement du foncier à Oran se trouve en prison à El Harrach a été auditionné au tribunal de Sidi M’hamed ,l'ex-DAL de la wilaya d'Oran ,en fonction, l'ex-chef de sûreté de la wilaya d'Oran Nouasri en prison â Sidi Bel Abbès, l'actuel secrétaire général de la wilaya d'Oran a été auditionné dans son bureau par le juge d'instruction .Par ailleurs, l'on nous informe que le maire de la commune d' El-Braya et le chef de la daïra de Bir El-Djir, ces deux derniers ont été entendus par le juge d'instruction de la 5ème chambre du tribunal de la cité Djamel pour les mêmes délits de dilapidation et détournement du foncier urbanisable. Actuellement ces deux dossiers de détournement du foncier sont en instruction au niveau du tribunal de la cité Djamel, en cours de traitement par les deux juges d'instruction du tribunal d’Oran. Affaire à suivre.