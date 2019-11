ORAN : Démantèlement de deux réseaux de trafic de cocaïne

Agissant sur information, les éléments de la brigade de la BRI du chef-lieu de la wilaya d’Oran sont parvenus, dans deux opérations distinctes, à démanteler un réseau criminel de trafic de stupéfiants. Ce réseau était composé de 5 individus (dont l’âge varie entre 20 et 36 ans), qui ont été arrêtés en possession de 28 grammes de cocaïne et 563 grammes de produits transformés, le tout a fait l'objet de saisie, ainsi que des armes blanches, et une somme d’argent s’élevant à 11,4 millions de centimes. Poursuivant leur recherche dans la wilaya de Mostaganem, les éléments du BRI ont réussi à mettre hors d'état de nuire un dangereux individu chef du réseau de trafic de cocaïne, en compagnie de plusieurs individus, ayant fait l'objet d’arrestation, alors que des complices demeurent toujours en cavale et sont actuellement recherchés. Après plusieurs jours de filature, le principal mis en cause a été appréhendé. La perquisition de son domicile s’est soldée par la saisie d’une quantité de 70 grammes de cocaïne, ainsi que d’une somme d’argent de 4000 DA, fruit des transactions, en plus d’armes blanches prohibées. Le mis en cause, âgé de 38ans, a été inculpé pour «détention de drogue à des fins de commercialisation, port d’armes blanches prohibées et association de malfaiteurs». Il a été écroué. Une enquête judiciaire a été ouverte pour tenter d’identifier les autres membres de ce réseau de trafic de cocaïne, précise la source.