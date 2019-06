ORAN : Déjà, 2 noyés et 1 repêché à Kristel

La liste des noyades est bel et bien ouverte sur les plages d’Oran, déjà deux corps sans vie ont été retirés en fin de journée de vendredi par les plongeurs de la protection civile d'Oran suite à l'intervention qu'ils ont opérée dans la zone rocheuse de la plage non surveillée près de Kristel, administrativement rattachée à la commune de Gdyel, localité située dans la partie Est de la wilaya d'Oran, lors de deux opérations distinctes comme ils ont secouru une troisième personne, sur une plage rocheuse non surveillée dans le même endroit . Les deux victimes sont âgées respectivement de 19 et 31 ans. Le troisième baigneur secouru est âgé de 35 ans. Il a reçu les premiers soins sur place. Les dépouilles des deux victimes ont été déposées à la morgue de l’hôpital d’El Mohgoun (Arzew). Les services de la protection civile ont mobilisé pour chaque opération six plongeurs et 11 agents de différents grades ainsi que deux zodiacs et une ambulance.